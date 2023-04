Buscan a repartidor por pistas de envenenamiento en refugio

Mientras la autoridad ya busca quién envió el alimento envenenado a un refugio de animales en San Nicolás, los encargados del centro pidieron que el repartidor que entregó el paquete se presente a cooperar con la investigación.

Y es que han pasado cuatro días desde que “Ayuda a un Callejerito” recibió la comida sin que hasta el momento se tenga una pista del responsable.

“La policía cibernética nos dice que no hay mucho avance porque alrededor no hay cámaras para ver las placas del taxi, la persona que nos hizo esto cerró sus redes y ya no aparece nada.