Buscan abogados aplazar audiencia en caso Ecovía

Cabe aclarar que de momento se lleva a cabo el desahogo de pruebas contra los ex funcionarios involucrados en el caso.

Los abogados defensores de los tres ex funcionarios acusados del delito de abuso de autoridad por la requisa de Ecovía, buscan aplazar el proceso de imputación que se tenía previsto para hoy viernes 27 de mayo.

Aunque la audiencia virtual estaba programada para las 9:00 horas, comenzó poco después de las 10:00 en la que se encuentran presentes Jorge Longoria Treviño, ex director de la Agencia Estatal de Transporte; Roberto Russildi Montellano, ex secretario de Desarrollo Sustentable; y el ex director de Metrorrey, Manuel Benjamín González Fernández.

De acuerdo con fuentes, aún no inicia la imputación, pues los abogados defensores están solicitando el diferimiento de la audiencia y en este momento se lleva a cabo el desahogo de pruebas.

Actualmente la juez encargada del caso, Bárbara Gómez Ávila, aún no determina su decisión.

El martes 24 de mayo pasado, El Horizonte publicó que de acuerdo con el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza, Longoria Treviño estaba buscando "patear" la vinculación con argucias legales.

Fue el 13 de octubre de 2016 que el ex gobernador Jaime "N", en conjunto con Russildi, quien en ese momento era secretario de Desarrollo Sustentable, así como los antes citados, acordaron quedarse con el control de los bienes del concesionario alegando incumplimiento en la calidad del sistema.

Sin embargo, el ex mandatario y los ex funcionarios cometieron el "error" de no informar a la empresa sobre que acciones debía ejecutar para recuperar el control de la Ecovía ya que, según la empresa, en la ley se establece que se le debió dar 120 días como tiempo de gracia para corregir las fallas, pero tal notificación llegó cuatro años y tres meses después.