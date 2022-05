Buscan dar educación especial a estudiantes sobresalientes

Con el objetivo de incluir educación especial para los alumnos superdotados, sobresalientes, con déficit de atención e hiperactividad, las diputadas del PRI Perla Villarreal y Ana González, presentaron una iniciativa a la Ley de Educación del Estado.

Ante ello, las legisladoras piden que se garanticen en los planteles educativos las herramientas necesarias, así como maestros capacitados.

En esta problemática, señalaron que en Nuevo León hay aproximadamente 30 mil niños, niñas y adolescentes sobresalientes o superdotados que no son atendidos adecuadamente en las escuelas públicas y privadas.

"Tenemos identificadas las situaciones, pero si no están plasmadas en el papel, no tenemos un resultado, no son cifras tan pequeñas, son cifras que realmente llaman la atención y que se busca también esta inclusión e igualdad en la educación, y con esto se busca que ellos también sean tomados en cuenta para tener un futuro como queremos de todos nuestros niños de Nuevo León", expresó la legisladora Ana González.