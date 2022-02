Buscan declaratoria de emergencia por niveles en presas

Debido a los bajos niveles de agua en las presas de Nuevo León, la diputada de Movimiento Ciudadano, Brenda Sánchez presentó un exhorto para exigir a la federación se emita la declaratoria de emergencia por falta de agua en el estado.

Asimismo, la legisladora solicitó a Agua y Drenaje de Monterrey y las autoridades municipales que se difunda la situación real sobre la escasez del vital líquido, como informar con 24 horas de anticipación las zonas que se verán afectadas por cortes de suministro.

Precisó además que la crisis actual se debe a que en los últimos años no se tuvieron las lluvias típicas en la región, lo que ocasionó el desabasto actual, por lo que se requieren de medidas urgentes tanto del gobierno como de la ciudadanía.

"No va a llover y no va a haber agua, y no somos ajenos a la República, formamos parte de la República Mexicana y no se nos debe tratar ni de cuarta ni de quinta, se nos debe tratar de primera, y si estamos solicitando una declaratoria de emergencia es porque no hay agua", apuntó la legisladora.