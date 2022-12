Buscan diputados cambiarle a Samuel su nueva Constitución

Pretenden PAN y PRI quitarle atribuciones al estado, entre ellas que designación del secretario de Gobierno sea avalada por el Congreso.

A pesar de que en meses atrás el gobierno del Estado, el Poder Judicial, y el Congreso local lograron un acuerdo para sacar una 'nueva' Constitución para el estado de Nuevo León, los diputados contemplan realizar una reforma a 27 artículos a la citada carta magna.

Este proyecto legislativo, que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales, es promovido por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y la diputada sin partido Jessica Elogia Martínez, con esta reforma las bancadas panista y priistas buscan quitarle atribuciones al gobierno estatal.

De acuerdo con la propuesta, los 27 artículos a modificar son el 14, 26, 35, 37, 39, 46, 56, 66, 90, 91, 94, 96, 99, 125, 126, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 162, 166, 198 y 204.

Entre los puntos que más destacan en este proyecto normativo están en que sea el Congreso quien ratifique la propuesta del Poder Ejecutivo en la designación del secretario General de Gobierno, del titular del Órgano Interno de Control Estatal, así como del Titular y los servidores públicos de segundo nivel de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

De igual forma, los legisladores buscan con esta reforma que el Congreso tenga la atribución de elaborar el presupuesto, cuando el Ejecutivo no lo haya presentado en el tiempo establecido.

Los diputados del PAN y PRI plantean que en los casos de que el Estado no publique los decretos de ley del Legislativo, además de que se sancione con la destitución del funcionario encargado de no publicar dichos decretos.

También proponen que para la vigencia de las leyes y reformas que realice el Congreso, se baste con su publicación en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo y en uno de los periódicos de mayor circulación en la entidad.

Se plantea que la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa sea una atribución del Congreso y no del Ejecutivo estatal, como está actualmente.

La reforma contempla que para la designación del nuevo fiscal de Justicia, no sea necesario el requisito de la carta de no antecedentes penales para comprobar que no ha sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal, se buscará que baste con la carta de bajo protesta 'de decir la verdad'.

El proyecto de dictamen también propone que el patrimonio de los municipios, incluyendo los ingresos que integran su Hacienda Pública Municipal, sean inalienables, imprescriptibles e inembargables. Por lo que el Estado no podrá retener a cuenta de créditos fiscales las participaciones, aportaciones, fondos ni cualquier otro ingreso que legalmente corresponda a un municipio.