Buscan disminuir tiempos de recorrido en traslados

El gobierno estatal y representantes de los sectores productivos de NL; secretarios de Economía y de Movilidad afirman que la medida reducirá 50% los traslados.

El planteamiento del gobierno estatal a las empresas de Nuevo León para escalonar los horarios de entrada a los centros de trabajo, reducirá en un 20% las aglomeraciones en el transporte público, y 50% el tiempo de recorrido de los vehículos, así lo informaron funcionarios estatales en exclusiva a El Horizonte.

De acuerdo con los titulares de Economía, Iván Rivas y el de Movilidad, Hernán Villarreal el programa derivará en que bajen los contagios de Covid y que haya menos contaminación en la urbe regia.

Además, la medida fue definida entre el gobierno estatal y representantes de los sectores productivos de Nuevo León.

Este plan de escalonamientos de horario fue anunciado el pasado jueves por el gobernador Samuel García y ya entraron en vigor como una "política pública", pero no como decreto por lo que tanto la Secretaría de Economía (SE) y la de Movilidad y Planeación Urbana, descartan aplicar sanciones para los sectores que no los cumplan.

Según datos de la SE, de un total de 1 millón 696,729 trabajadores que hay en el estado, 750,663, es decir, el 44% son de los ramos de la industria por lo que entrarían antes o a las 7:00 horas; 602,065, que son el 35%, son de servicios por lo que su ingreso se propone a las 8:00 horas del día y 344,001, el 20%, pertenecen al ramo de comercio por lo que su entrada sería a las 10:00 horas.

Rivas dijo que "tienen mucha esperanza" de que el plan funcione en lo inmediato para así descartar cierres de la economía.

"Estamos seguros de que va a funcionar, aún estamos pensando en qué puede ser después (dejarlo permanente), lo único que sí te puedo comentar es que lo último que queremos es cerrar la economía como ya se hizo previamente, eso creemos que no es lo correcto.

"Dependiendo de los resultados, nosotros tenemos mucha esperanza de que esto pueda funcionar como lo estamos haciendo, entonces no es necesario hacerlo por decreto", indicó Iván Rivas.

Villarreal subrayó que "si se realizan alrededor de 2 millones de viajes al día en la zona metropolitana la reducción de 20% en las horas pico equivaldría a bajar un número de 200,000 personas".

Y aunque no hay todavía estimación de cuánto bajaría la contaminación, el titular de movilidad, señaló que al haber menos demanda, habrá menos vehículos circulando y eso deriva en menos congestionamiento.

"Si podemos hacer un estimado en el sentido de que si está el vehículo, por ejemplo sí están en una vialidad congestionada que ande en promedio a 10 km/h, pues sí eso lo logramos incrementar, la velocidad promedio no sé en un 50% que de 10 suba a 15 km/h, pues ya con eso estamos reduciendo sustancialmente las emisiones", concretó Villarreal.

Descartan sanciones a quien no lo aplique

El secretario de Economía de Nuevo León, Iván Rivas, afirmó que por el momento no se tienen contemplado llevar el programa de horarios escalonados de entrada a los centros de trabajo a la Ley de Movilidad ni declararlo como obligatorio, por lo que la aplicación de la medida será voluntaria.

Si acaso, abundó, sólo pedirán a inspectores estatales de Salud y del Trabajo que vigilen su operación.

"Lo que estamos ahorita planeando es que va a haber inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud para hacer invitaciones que hagan a las empresas que no están cumpliendo, pero en este momento no se está previendo alguna sanción por no cumplir", indicó Rivas.

Por lo pronto, recalcó, se implementó, porque el transporte público sí es uno de los principales focos de contagio de la pandemia.

De igual forma, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal indicó que este es un plan y esquema acariciado por mucho tiempo por lo que están apostando a que funcione bien.