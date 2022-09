Buscan que nueva Constitución acabe inequidad en recursos

El legislador Daniel González señaló que los municipios pequeños quedan en situación desfavorable con la actual fórmula de la Ley de Coordinación Hacendaria.

Luego de que El Horizonte publicara que el reparto de recursos federales para los municipios es injusto, pues favorece a "ricos" y perjudica zonas de mayor pobreza, municipios y diputados locales manifestaron la necesidad de que la Ley de Coordinación Hacendaria se replantee en la nueva Constitución que analiza el Congreso Local.

Esto, indican, para que haya una distribución de ingresos más equitativa y justa, y se combata más eficazmente la pobreza.

Dicha postura la manifestó ayer el diputado local del PAN, Daniel González, presidente de la Comisión Cuarta de Hacienda, y también se ha comentado en los conversatorios sobre la nueva Constitución.

"Es muy lamentable la fórmula, siempre he manifestado mi queja ante la Tesorería del estado en el sentido ése, que la fórmula de medirnos por la eficiencia recaudatoria como el predial, por decir, los pone en una situación muy difícil a los municipios pequeños donde no tenemos muchas veces grandes empresas que ofertan trabajo y demás, y de pronto la gente no puede pagar el impuesto predial y dependes de ellos, al final dependes de la situación socioeconómica de los ciudadanos", señaló el diputado.

Algunos municipios consideran que el criterio actual de premiar la recaudación es desproporcionado, pues algunos tienen más del 40% de viviendas en abono o posesionadas, por lo que es "incobrable" el impuesto del predial.

"La nueva Constitución debe establecer un postulado claro para garantizar una distribución de recursos mas equitativa, justa y sin discriminación", señala una presentación elaborada por el tesorero de Juárez, Everardo Benavides, y que ya fue presentada en los foros de consulta de la "Nueva" Constitución del "Nuevo Nuevo León".

El municipio juarence es el primero en plantear un estudio para rediseñar la fórmula de la Ley Hacendaria local, que prevée el reparto de recursos federales a municipios.

Ayer martes, El Horizonte publicó que que pese al lema del presidente Andrés Manuel López Obrador es "primero los pobres", dicha Ley que reparte los recursos federales a municipios, pareciera estar basada en un "primero los ricos", ya que con la normativa se termina entregando más recursos per cápita a las zonas con habitantes de mucho mayor poder adquisitivo.