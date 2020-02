Buscan reconocer los 60 años del Club Tigres

Esto con el fin de aplaudir los logros del futbol regio en el marco de esta festividad, dicho punto de acuerdo fue sometido a votación aprobándose con 32 votos, incluso el diputado Félix Rocha, dijo que su bancada se suma a dicha petición.

"Pedimos que venga la directiva de Tigres y nos traiga todas las copas que se ha ganado el club a lo largo de la historia han sido 60 años de luchas, sufrimientos pero sobre todo de muchas satisfacciones en ese sentido, entendemos, creo yo, que los equipo de futbol tanto Tigres como Monterrey, son parte fundamental en el desarrollo social de los neoloneses ya que contribuyen ante tantos problemas de seguridad, crisis probablemente de transporte, pero un momento de alegría que genera irle a los Tigres en este caso y el esfuerzo de las directivas es momento de reconocerlo", dijo el diputado.

El legislador señaló que el futbol regio ha ganado gran auge desde su nacimiento, incluso en sus inicios en la entidad se tuvo la representación con el Club Jabatos, pero con la visión emprendedora de la entidad se logró que esta creciera hasta llegar a lo que es hoy en día.

El primer campeonato de los Tigres, llegó en la temporada de 1977-1978, siendo el primer equipo del estado en lograrlo, posteriormente llegó la corona en 1981-1982, con su continuidad y esfuerzo poco a poco fueron llegando las demás estrellas, a sus 60 años, se busca conmemorar sus logros.

"Los Tigres no solo son un símbolo para todos nosotros. Si hablamos de estadísticas, podemos decir que cuentan ya con un sitio entre los grandes equipos de futbol, no sólo en México, si no del mundo entero, pues como complemento de las copas obtenidas en el 78 y 82, se suman tres títulos de copa, en los años 1976, 1996, y 2014, así como los galardones que lograron en los años 2011, 2015, 2016, 2017, y 2019, más los torneos campeón de campeones 2016, y 2018", dijo el morenista.

El club de Tigres ha sido reconocido por especialistas en deportes como el equipo de la década ya que a sus logros se suma que el equipo ha disputado 18 finales en los últimos 10 años, algunas de índole internacional, entre otras.

"Hay que sumarnos, aquí se acaban los colores hay que colaborar", afirmó el diputado.