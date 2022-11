Buscan reformas para poder garantizar recursos a municipios

El coordinador del Pan, Carlos de la Fuente, ha denunciado que los municipios rurales no han recibido las aportaciones estatales que les corresponden.

Ante el incumplimiento del Ejecutivo de publicar algunas reformas en el Periódico Oficial, particularmente la modificación que busca garantizar que los recursos a los municipios se entreguen a tiempo; diputados y alcaldes ya alistan juicios políticos.



El coordinador de la banca del PAN, Carlos de la Fuente, informó que las acciones van contra el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, y la titular del Periódico Oficial, Verónica Dávila.



Y es que el legislador aseguró que actualmente hay municipios rurales que enfrentan problemas debido a que no se les ha entregado aún las aportaciones estatales que les corresponden.





“Tenemos haya afuera cerca de 25 municipios batallando y que no han podido pagar la nomina de la segunda quincena de octubre; si quieren hablar de revanchismos mejor que se queden callados”, agregó.



Además, el diputado advirtió que esta semana buscarán reformar la Constitución para que exista un castigo cuando no se realicen las entregas de recursos municipales, una iniciativa que, a petición del Gobernador, no se había presentado.



En su lugar, recordó De la Fuente, que para garantizar sanciones ante posibles retrasos, los legisladores aprobaron una modificación a la Ley de Coordinación Hacendaria, sin embargo, no ha sido publicada por el Ejecutivo.





“Están extorsionando a los alcaldes para que nos presionen a nosotros; entonces entre mañana y el viernes esteremos presentando las iniciativas; en la Constitución vamos a dejar que, si no se deposita a más tardar el último día del mes, el responsable de la tesorería será sancionado, y si es repetitivo será sancionado con su destitución. Así lo queríamos poner en la Constitución, pero nos pidió que no lo hiciéramos, creímos en él, modificamos la Ley, pero no la publicó; ya no hay confianza en el Ejecutivo”, lamentó el diputado.



Se espera que el juicio político contra los funcionarios comience a avanzar a partir del próximo lunes.