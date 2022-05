Buscarán a Yolanda Martínez Cadena con drones

Será este fin de semana cuando los drones programados realicen la búsqueda en los limites de los municipios Juárez y Guadalupe

Nuevo León.-Tras reiterar que su hija no desapareció por voluntad propia, el padre de Yolanda Martínez Cadena informó que la búsqueda se reforzará con drones.

"No, teníamos mucha comunicación y había pendientes de ella con su niña, había una fiesta en puerta. Ella andaba buscando trabajo porque tuvo que abandonar otro por horarios que no se acomodan con el cuidado de su niña, por eso yo desmiento rotundamente otra vez, si lo dice la Fiscalía o quien lo diga, no se fue por su voluntad propia.", expresó Gerardo Martínez tras salir de una reunión con autoridades.

Sobre el presunto acoso que la joven recibía por parte de su tío, dijo que espera que Yolanda regrese a casa para interponer las denuncias correspondientes.

"Estoy esperando que salga mi hija para que se tengan que tomar las acciones que se tengan que tomar. Si hay que hacer alguna denuncia contra algún familiar o alguna otra persona no voy a parar.", explicó.

Sin embargo, enfatizó que lo principal para él en estos momentos es que la búsqueda siga, e informó que se sumarán drones a las diligencias programadas para el fin de semana en los limites de Guadalupe y Juárez.

"Lo que más me interesa son los recorridos que se tengan que hacer en el rastreo de zonas y del equipo que está apoyándonos. Se van a conseguir uno o dos drones que me están ofreciendo."

Luego de que ayer el gobernador Samuel García enviara un mensaje a Yolanda diciendo que puede regresar y que estará protegida, don Gerardo Martínez hizo lo propio en caso de que su hija estuviera escuchando.

"A mí me interesa que aparezca mi hija. Estoy esperando recibirla con los brazos abiertos. Si nos está escuchando y si se está escondiendo para no causar alguna vergüenza, adelante, aquí lo importante es que salga.", agregó.

Respecto a la recompensa emitida por datos que ayuden a localizar a Yolanda, dijo que todavía no llega información alguna.