Cae esposo y presunto feminicida de Jhoana

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que Jesús Antonio 'N' ya fue detenido y está siendo investigado.

Jesús Antonio 'N' acusado de haber asesinado a golpes a su esposa la maestra Jhoana Abigail Ligues Jáuregui, de 24 años, en una vivienda de la colonia el Molino en Santa Catarina, ya fue capturado en un motel de ese mismo municipio.





En un comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se informó que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Un juez de Control ha liberado una orden de aprehensión por el delito de feminicidio por lo que en breve se ejecutará el mandamiento judicial.

El pasado 31 de agosto por la noche, la maestra de preescolar fue asesinada a golpes en su recámara en una vivienda ubicada en la calle Arturo G. Maldonado 130, en la colonia Colonia El Molino, en Santa Catarina.

La casa es propiedad de la mamá del sospechoso, quien permitió al joven matrimonio vivir ahí ya que ella tenía otra vivienda.

Jhoana Abigail, había dejado de asistir a impartir sus clases a un plantel educativo por lo que notaron su ausencia, explicó su papá.

"La echaron de menos en la escuela no se había presentado. Entonces mi señora fue allá y estuvo tocando las puerta, pero nadie abrió por lo que le hablaron a la mamá de este 'perro' y ya vino. Ella traía llaves, al abrir ahí estaba 'mija' en la casa, mero atrás, en la cama golpeada, la mató a chingazos y luego me dice la mamá que andaba bien drogado. Nunca me dijeron que era drogadicto", reveló el padre de la maestra.

De acuerdo con la inspección que realizaron peritos del Instituto de Criminalística en la escena del feminicidio, la occisa tenía hematomas en cuerpo y rostro.

La muerte Jhoana ha encendido la consternación y coraje de la sociedad civil ante un nuevo feminicidio que sigue elevando la cifra muertes violentas de mujeres en el estado.

Johana y Jesús Antonio tenían solo algunos meses de haberse casado.

Las autoridades no informaron en qué lugar fue detenido el presunto feminicida.