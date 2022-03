Cae otra denuncia contra el 'El Bronco', ahora por Ecovía

Junto a el estaría involucrados el ex secretario de Economía, el ex director de la Agencia Estatal de Transporte y el ex titular de Metrorrey.

Por su presunta participación en el delito de abuso de autoridad, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime "N" enfrenta una nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, junto a otros tres ex funcionarios.

Esto debido a la requisa que se realizó a la empresa Servicios de Transporte Tecno Ecológico por el sistema de transporte colectivo, Ecovía.

Según el expediente 05/2020, en dicho crimen podrían estar implicados no sólo el ex mandatario, sino también el ex secretario de Economía, Roberto Russildi; Jorge Alfredo Longoria Treviño ex director de la Agencia Estatal de Transporte ; y el ex titular de Metrorrey, Manuel Benjamín Fernández.

Según la carpeta de investigación, al nombrar a Fernández como administrador de la requisa de la Ecovía, corredor de transporte público ubicado en Lincoln-Ruiz Cortines, se violentó el artículo 102 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado, al inobservar la naturaleza temporal de dicha medida de seguridad.

Asimismo, se precisa que tampoco se comunicaron las acciones correctiva con las que debía cumplir el concesionario a fin que la medida de seguridad, es decir, la requisa, fuera levantada.

Tales actos se consideraron autoritarios, ya que se afectó los bienes y derechos de la empresa, al quedarle prohibido disponer de ellos, dañando sus recursos económicos y humanos en la operación.

Fue el 13 de octubre de 2016 que el exmandatario, en conjunto con Russildi, quien en ese momento era secretario de Desarrollo Sustentable, así como los antes citados, acordaron quedarse con el control de los bienes del concesionario, en este caso, la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico.

Lo anterior, tras el argumento que se iba a mejorar el servicio de ese sistema, ya que la compañía había caído en incumplimiento.