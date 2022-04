Calcinado en Cadereyta era cadete de policía sampetrina

El Secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, informó que uno de los hombres que apareció calcinado en la cajuela de un auto en Cadereyta, es posiblemente de un cadete de la policía de San Pedro Garza García.

"Lamentablemente uno de ellos era cadete de policía municipal de San Pedro según me informaron. Yo no puedo decir que el cadete andaba en cosas malas porque yo no tengo información al respecto", dijo el titular de seguridad.