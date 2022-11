Captan a dos alumnas peleando afuera de Secundaria

Los hechos se registraron la semana pasada afuera de la institución que se ubica en el municipio de Juárez, no se registraron autoridades en el lugar.

Dos alumnas pertenecientes a la Escuela Secundaria #118 'Francisco Goitia' ubicada en la calle San Benigno de la colonia Santa Mónica en Juárez se enfrentaron a golpes.



Los hechos fueron captados por estudiantes de la misma institución, el suceso se registró la semana pasada y en las imágenes se puede escuchar a los compañeros a que continúen agrediéndose.



Cabe mencionar que al final de la contienda, cada una toma su camino; no se ha logrado identificar a las alumnas de dicha secundaria; asimismo, en el lugar no se detectó la presencia de las autoridades, padres de familia o docentes que pudieran detener la acción.



Del mismo modo, hasta ahora la institución no ha actuado actuado al respecto, sin embargo, se espera la intervención de la Secretaría de Educación de Nuevo León.