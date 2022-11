Captan a otro oso en colonia al sur de Monterrey

Fue durante la mañana de hoy jueves 24 de noviembre que un vecino captó al mamífero caminando en las calles de la colonia Lomas de Satélite.

Un vecino de la colonia Lomas de Satélite en el municipio de Monterrey captó el avistamiento de un oso negro americano (ursus americanus) en las calles de dicha localidad.

Fue durante la mañana de hoy jueves 24 de noviembre que el vecino captó al mamífero caminando, por lo que decidió subir a su automóvil, posteriormente grabó al animal.

Recordemos que Nuevo León es una 'tierra de osos' por lo que debemos aprender a coexistir con ellos, de acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, se deben tomar medidas de seguridad al captar uno de estos ejemplares.



El cuerpo de auxilio recomienda no acercarse al animal, mantener la calma, evitar alimentarlo, no tomar fotografías y no arrojar piedras u objetos que pudieran molestarlo o lastimarlo.

En caso de observar un oso transitando por una calle, avenida o ingresando a un lugar público, se debe llamar al 911 para salvaguardar la integridad de la población.