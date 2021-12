"Capullos está peor de lo que imagine": Mariana Rodríguez

Al destacar que está dedicada de tiempo completo en DIF Capullos, la titular de la Oficina AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, reveló que este sector ha estado muy abandonado, al grado que hay familias esperando adoptar desde 2008.

La también esposa del gobernador, mencionó que tiene contemplado poner orden en el lugar, con el fin de resolver el tema legal de los menores para que puedan tener una familia.

"Quiero empezarme a dedicar por proyectos de tiempo completo, entonces ahorita con Capullos , la verdad es que está peor de lo que me imaginé, los niños estaban muy abandonados, tenemos muchos niños con discapacidad, las familias no tenían visitas con los niños, y para los niños claro que es un respiro ver a sus papás", comentó.

"Reactivamos el tema de adopciones, el acogimiento familiar, que lo relanzamos en enero, porque la lista que teníamos no estaba actualizada, teníamos familias en espera de adopción desde 2008; entonces habría que ver si esas familias todavía son aptas y todavía quieres, si no es que no adoptaron ya en otro lado", aclaró Mariana Rodríguez.