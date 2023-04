Celebraban negocio víctimas en Juárez; piden justicia

El sueño de emprender para salir adelante quedó en segundo plano para la familia de Juárez que perdió a cinco de sus miembros en un accidente automovilístico, y es que ahora su principal prioridad es que las muertes no queden impunes.

Las víctimas mortales, tres mujeres y dos bebés, viajaban a bordo de un taxi de aplicación junto con otros dos familiares, todos venían de un convivió para celebrar la puesta en marcha de un negocio de comidas.

El accidente ocurrió durante la madrugada del sábado sobre el cruce de las avenidas Arturo B. de la Garza y 16 de septiembre, donde el vehículo de alquiler fue impactado por el conductor de una camioneta.

El sentimiento generalizado dentro de la familia es el de la indignación, y aseguran que no quitarán el dedo del renglón hasta que la investigación arroje algún responsable.

“Justicia, más que nada buscamos justicia, no queremos que esto quede impune; no fue un atropello de un animalito, perdieron la vida cinco personas, más que nada los bebés, no se vale que vaya a quedar impune”, lamentó Imelda Janeth Celestino, familiar de las víctimas.