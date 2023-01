Centro regio 'implora auxilio'; sufre de abandono y descuido

Va gobierno municipal regio por repoblación: busca el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, pasar de 20,000 a 200,000 habitantes.

La ciudad de Monterrey arrastra un añejo problema: su Centro se encuentra lejos de ser uno de primer mundo, pues aún alberga 2,800 inmuebles en desuso, que deslucen el primer cuadro de la capital del estado.



No obstante, esta situación que ya conoce el alcalde Luis Donaldo Colosio, alista un proyecto de regeneración que ayude a aumentar la densidad de ese sector, de una manera ordenada y apegada a la normativa vigente en materia de desarrollo urbano.



Para especialistas en urbanismo es urgente y necesario que se acelere el proceso de regeneración del Centro de Monterrey, principalmente para aumentar la densidad en dicha zona y frenar el crecimiento horizontal que ha imperado durante décadas en la urbe regia.



Al respecto, el urbanista Rodrigo Todd, puntualizó que se tienen que desarrollar proyectos de recuperación urbana con un trabajo de los tres ejes de gobierno: federal, estatal y municipal; además se tienen que contemplar la inversión pública y privada.



Cabe precisar que recorridos diurnos y nocturnos realizados por El Horizonte, evidenciaron las necesidades y carencias que presenta el Centro regio en sus múltiples y transitadas avenidas, que van desde inmuebles en desuso, sectores con basura, viviendas y edificios con vidrios rotos y grafitis en sus paredes.



De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey hay 2,800 viviendas o inmuebles en desuso.





Edificios en completo abandono

Erigidos hace décadas y ahora únicamente guardan polvo, basura, escombro y sirven como escondrijo, los cientos de edificios abandonados en Monterrey son una postal común a un costado de importantes avenidas como Cuauhtémoc, Juárez y Colón, donde los inmuebles y algunas gigantes edificaciones resaltan a simple vista por sus graffitis y vidrios rotos.



En construcciones más pequeñas, como las ubicadas en Diego de Montemayor, los años sin mantenimiento comienzan a cobrar factura, pues es posible ver paredes a punto de caer, representado un riesgo.



“Lástima porque Monterrey está bonito, pero aquí da mala impresión, ¿A poco no van a poder exigirle a los dueños una pinturita?



“Mucho edificio abandonado, y no nada más en el mero Centro, en calles también como Aramberri hay muchas casa deshabitadas que no sólo se ven mal, le hacen un mal a la ciudad”, compartió Elena María.





Calles repletas de baches

Mientras que en los puntos más turísticos del Centro el pavimento se mantiene en buen estado, como en las calles que conectan a la Macroplaza, a metros de distancia la situación es muy distinta.

Es por la noche, sin la presencia de tantos vehículos estacionados o en circulación, cuando el mal estado del asfalto resalta.



En las calles Manuel María del Llano, Vicente Guerrero y Santiago Tapia, son sólo algunas avenidas donde se detectaron pronunciados baches.



Los hundimientos en la tierra son de más de 10 centímetros (cm) de diámetro y 4 cm de profundidad, fueron vistos uno tras otro a lado de hileras de parquímetros.



“Esto no es nuevo, cada administración tiene su tiempo, pero siempre vas a ver esto, hay baches por doquier, donde sea los vas a encontrar, sobre todo los vas a ver a lo largo de los corredores de Jiménez o Colegio Civil”, lamentó Héctor Domínguez.





Falta pintura en infraestructura y abundan graffiti

La pintura que falta a múltiples infraestructuras públicas, le sobra a bardas y edificios pero en forma de graffitis.



Ejemplo de lo anterior se ubica a la altura de la avenida Juárez, en la escuela primaria Simón de la Garza, donde no hay pared que no tenga pintas ilegales.



Lo mismo en cortinas de negocios aledaños, que son “decorados” con nombres de pandillas y sus integrantes.



El contraste, sin embargo, viene cuando uno transita sobre la misma avenida Juárez, pues a lo largo de esta hay huecos donde deberían estar pintadas las separaciones de carriles.



También hay pasos de cebra para peatones que no están debidamente marcados por el tiempo que pasó desde que fueron ilustrados.



“Está sucio, está muy sucio, falta pintar semáforos, pintar las calles, hay mucho graffiti, me imagino que ha de haber muchas pandillas por aquí”, refirió Ricardo Juárez.



Olvidan hasta la infraestructura más nueva

El corredor de la avenida 15 de mayo, donde recientemente renovaron bancas y pasos peatonales, ahora luce abandonado.



A la altura de la Iglesia del Roble es posible ver hierbas crecidas en los árboles que adornan el sector.

La presencia de la maleza ya generó además basureros clandestinos, lo que impide que las bancas sean aprovechadas sin exponerse al foco de insalubridad.



Llama especialista a avanzar en regeneración del Centro de Monterrey

Para el urbanista Rodrigo Todd, es urgente que el proceso de regeneración del Centro de Monterrey avance y que además de recuperar inmuebles y se desarrollen importantes complejos habitacionales, es necesario que la gente vuelva a vivir al primer cuadro regio.



El reto, señalan los especialistas, es aumentar la densidad poblacional del Centro de Monterrey, y para ello, señalan, se tiene que desarrollar proyectos de recuperación urbana con un trabajo en conjunto con los gobiernos federal, estatal y municipal; además contemplar la inversión pública y privada.



“El Centro, el primer cuadro de la ciudad, todavía tiene capacidad para albergar hasta medio millón de personas más… Sería beneficioso densificar de manera ordenada. Hay que densificar y dignificar los centros de las ciudades, contrario a la política que ha imperado en las últimas décadas en el estado, que ha sido de esparcimiento horizontal.



“Se tienen que desarrollar proyectos de recuperación urbana con un trabajo de los tres ejes de gobierno: federal, estatal y municipal; además de que tienen que contemplar inversión pública y privada. El problema es de raíz y político; esto no lo puede lograr una autoridad en un trienio, entonces hay que partir de que son proyectos a largo plazo y no se pueden dejar todo en manos de los políticos, sino que la sociedad civil debe demandar este tipo de proyectos”, enfatizó Todd.



Por último, el experto subrayó que se debe tener en cuenta la dificultad que representa organizar proyectos, porque el primer cuadro de la ciudad son manzanas muy grandes y con muchos propietarios, entonces elaborar proyectos integrales requiere de mucha gestión jurídica y con vecinos, porque son propiedades intestadas, abandonadas o no se encuentran los propietarios.



Municipio alista plan de regeneración



El gobierno municipal de Monterrey, que encabeza Luis Donaldo Colosio, ya prepara un plan de regeneración del Centro de Monterrey y que este sea atractivo para que cada vez más familias vivan en ese importante sector.



Incluso, el alcalde viajó la semana pasada a Francia, en donde conoció diversos proyectos de redensificación y recuperación de zonas urbanas con planes urbanísticos a corto y mediano plazo.

Tras su viaje, reveló en entrevista con El Horizonte que para este análisis se sumarán especialistas y estudiantes de una universidad francesa que colaborará en el plan de regeneración del Centro.



“Nosotros tenemos un Centro en Monterrey que debería de albergar al menos a 200,000 personas, el día de hoy tenemos menos de 20,000. Es algo impactante, pero es cierto, menos del 10% de la gente que debería vivir en el Centro vive en otras partes, vive en la periferia y se genera toda esta necesidad para la movilidad y el desplazamiento.



“El problema para el Centro es que no tenemos esas densidades adecuadas, la ley te restringe mucho lo que puedes hacer y en donde puedes hacerlo, no siempre es lo más eficiente, porque no siempre hay factibilidad o drenaje, electricidad, de servicios”, remarcó Colosio.



Abundó que la recuperación del Centro se tendrá que dar por capas, observando las necesidades de servicio que se requieren para poder densificar el primer cuadro.



Y remarcó que se pondrá especial atención en cómo proteger la identidad cultural y el patrimonio histórico que tiene la ciudad, sobre todo en su centro histórico.



“Tenemos muchos edificios emblemáticos, estatuas, monumentos, avenidas, teatros, incluso colonias enteras o barrios enteros, como El Barrio de la Luz, que es emblemático y tiene su propia historia cultural.



“Entonces esas son las cosas que debes de preservar y alrededor de forma bien cuidada, ¿cuáles son los corredores de más alto impacto? Ahí puedes tener, permitir alturas más altas, pero tienes que topar las cosas siempre y ayudar a densificar”, enfatizó el edil regio.