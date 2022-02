Chocan adrede a conductora en Garza Sada

La afectada dijo que el conductor invadió su carril, la insultó y luego la chocó

Una mujer que circulaba en su vehículo sobre la avenida de Garza Sada fue chocada a propósito por otro conductor que se metió en su carril.

La denunciante publicó en sus redes sociales el video del momento así como la narración de lo ocurrido.

Alejandra YM informó que de manera agresiva el sujeto, quien no se quería mover, le lanzaba insultos.

"El sujeto se metió a mi carril de manera agresiva y procedió a no moverse por un par de minutos. Desde la seguridad de su carro me decía cosas que no quiero ni imaginarme que eran. Yo para este punto ya estaba muy asustada", indica la publicación.

En el video se ve al hombre que le hace señas obscenas y después se baja, vuelve a subir al vehículo para darle de reversa y chocar a Alejandra.

El responsable no ha sido identificado y huyó del lugar.