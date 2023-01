Chófer de ruta 611 agrede a pasajero tras exponer a camiones

Una problemática detectada por un usuario es que las rutas de camiones no realizan las paradas correspondientes; eso provocó la ira del chófer evidenciado.

Un joven fue agredido mientras grababa las unidades de la ruta 611 San Andrés, en la avenida Miguel Alemán cruce con casa Blanca en el municipio de San Nicolás.



El joven exponía que las unidades de la ruta mencionada no se detenían en las paradas asignadas para los autobuses.

Precisamente en el video se puede observar como el conductor no detiene la unidad en donde debería, sino que lo hace metros más adelante, al momento en que la víctima sube al camión se puede escuchar al conductor molesto cuestionando por qué lo graba y escaló a gritos, forcejeos y empujones, por último, el usuario bajó del transporte.



Respecto a estas agresiones, las autoridades no han tomado parte sobre el conductor agresor, ni tampoco sobre la problemática que expone el ciudadano en donde muestra las rutas urbanas, sobre la deficiencia en el servicio de transporte público, pues es parte de su trabajo realizar las paradas correspondientes; al no hacerlo, causa la molestia de sus usuarios al caminar algunos metros.