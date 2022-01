Cierran 8 casinos este domingo en Nuevo León

Las Secretarías de Salud y del Trabajo cerraron el domingo al menos ocho casinos que no cumplieron con el aforo del 50 %.

En la rueda de prensa Nuevo León Informa, el Gobernador Samuel García lanzó un exhorto a los establecimientos para respetar el aforo nuevo del 50 %.

"Va a haber tolerancia cero: restaurantes, un teatro, cines... lo que sea, que no cumpla se va a clausurar y si no me creen, pregunten a los casinos cómo les fue: cerramos ocho", declaró Samuel García.