Cierran antes de tiempo Instituto de Control Vehicular

Decenas de personas se quedaron con la intención de renovar sus placas porque el Instituto de Control Vehicular cerró sus puertas antes de tiempo debido a la alta demanda.



La sucursal instalada en el Pabellón Ciudadano impidió el ingreso a los ciudadanos poco después del medio día, pese a que su horario oficial es hasta las 3:00 de la tarde.



Guardias y elementos de Fuerza Civil resguardaron la entrada del edificio bajó el argumento de que ya había demasiada gente al interior.





“Me dijeron que, aunque esté abierto hasta las 3:00 de la tarde ahorita ya no hay acceso, que por acumulación de personas ahí adentro. Venimos nosotros a apoyar, pero no se ponen, apenas van a ser las 2:00 y ya no dejan ingresar”, compartió Jesús Lino.