Cifras Covid no justifican uso obligatorio del cubrebocas

Secretaría de Salud informa: actualmente se registran 119 contagios nuevos; así como 50 hospitalizaciones y cero muertes.

A pesar de que en el estado el gobierno informó que se contabilizaron 119 contagios Covid, 50 hospitalizaciones y cero muertes, la Secretaría de Salud sorprendentemente insiste en el uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados.



De igual forma, mientras que a principios del presente año, cuando se analizó el quitar las restricciones, entre ellas la obligatoriedad de portar la mascarilla, las autoridades aseguraban que teniendo menos de 500 contagios diarios era un escenario optimó para retirar dicha medida.



Incluso, en la llamada quinta ola, en el mes de julio, se alcanzaron los 4,300 contagios diarios y ni así Salud estatal pidió el uso obligatorio del cubrebocas.



No obstante, hoy se utiliza un criterio totalmente distinto, pues al tener solamente 100 contagios, las autoridades de Salud de Nuevo León insisten en que hay una emergencia sanitaria.



Cabe mencionar, que, durante la quinta ola, la cual abarcó del 9 de junio al 5 de octubre, las hospitalizaciones alcanzaron las 214 como pico, las autoridades mantuvieron el empleo opcional del cubrebocas.



Se conservó así la recomendación, pese a los picos, que, en el caso de las muertes, sucedió el 21 de julio, al llegar a los 7 fallecimientos.



En ese entonces la Secretaría no implementó la restricción, pero, en cambio, lo hace ahora con 50 hospitalizaciones y cero defunciones. Y si se habla de contagios, durante la quinta ola, se alcanzó una cifra de 4,379 casos, mientras que hoy es de 119, es decir, una baja del 97 por ciento.



Lo mismo, sucede si se comparan las cifras actuales con las que se tenían cuando se retiró la medida de los espacios exteriores, lo que ocurrió el pasado 13 de marzo de este año. Ese día, las hospitalizaciones registraron 147 pacientes, que son un 66% menos a los 50 que se reportaron el 18 de diciembre.

Y en cuanto a muertes, en esa fecha se contabilizaron 3, y por el momento ese indicador se mantiene en ceros.



Todo ello, pese a que la propia Organización de la Salud (OMS) solo recomienda el uso de la mascarilla, dado que aún no hay datos sobre la gravedad por la nueva variante de Ómicron.

Incluso, el jueves pasado, el mismo director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus adelantó que se contempla que la enfermedad deje de ser emergencia de salud pública para 2023, al quedar atrás su etapa más peligrosa.