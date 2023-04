Circular de Tesorería que indica ahorros aún no llega a AyD

Luego de que en días pasados una circular emitida por la Tesorería General del Estado llegara a diversas organismos y dependencias para solicitar el ahorro de recursos, Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey, aseguró que el documento no ha llegado a la paraestatal.

'Todavía no nos llega la circular, la verdad es que es un tema muy complicado. Lo estamos analizando, todavía no nos llega realmente', dijo.

Sin embargo, aclaró que la paraestatal ya prepara con estrategias si es el caso.

Aunque la paraestatal cuenta con una estructura autónoma a la del Gobierno del Estado, señaló que se está analizando para ver como se pueden aplicar las medidas de ahorro que realiza el Gobierno se puedan ajustar a Agua y Drenaje.

'Sí hemos tenido recortes de personal pero no, por el momento no me nos han dado una instrucción real', expresó.