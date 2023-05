Cobran hasta $700 por estacionamiento en Monterrey

Una usuaria regiomontana denunció que un par de personas cobraron entre 500 y 700 pesos por carro en el estacionamiento cercano a un concierto.

Durante el concierto de Imagine Dragons en Monterrey, una regiomontana denunció a través de TikTok que estaban cobrando hasta 700 pesos por estacionar el automóvil cerca del evento.

La usuaria Linda Platas publicó un video en donde se ven varios vehículos estacionados y señaló que un par de personas cobraron entre 500 y 700 pesos por carro, algo que parece muchos asistentes pagaron.

Señala que no tuvieron opción, pues ya que se habían estacionado 'nos la dejaron caer sin vaselina'.

Y eso no fue todo, pues al regresar a su vehículo luego de que se terminó el concierto, se dieron cuenta que no había nadie cuidando los carros, además de que no habían dejado espacios para que los vehículos pudieran salir con facilidad.

'Las personas llenaron el lugar y se fueron. Tardamos más de una hora en salir y tuvimos que hacerle de 'vieneviene'', agregó

Incluso, un usuario comenta que él llegó a ver cómo algunos conductores batallaron para salir de ese estacionamiento.

'Yo vi cómo movían carros con gatos hidráulicos donde todavía no llegaban los dueños', escribió el internauta.

Además, un usuario destacó que no estacionamiento era porque es una entrada de tráilers.

'Ahí es entrada de trailers, cuál estacionamiento, jajaja', dijo el internauta.

Asimismo, algunos otros usuarios le comentaron a la afectada que el costo del estacionamiento fue excesivo y que les 'vieron la cara', por lo que le recomendaron que a la próxima estaciones en lugares más retirados a donde va a ser el concierto o mejor utilizar transporte privado de aplicación.

'¿Quién paga 700 pesos por estacionamiento? Incluso 300 es caro', 'En conciertos mil veces prefiero irme en Uber aún teniendo carro', 'Por eso yo me estacioné unas tres cuadras después, jajaja, preferible', 'Si la gente no fuera dejada y no fuera, les aseguro que hasta gratis les ponen el estacionamiento, pero mientras sigan pagando ellos siguen abusando', fueron algunos de los comentarios.

