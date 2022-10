Colocarán puente peatonal en Carretera Victoria-Monterrey

Luego de una larga lucha de exigencias para la colocación de al menos un puente en la Carretera Ciudad Victoria - Monterrey en el kilómetro 262, finalmente los vecinos de los alrededores consiguieron el permiso y las licitaciones ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT).

Luego de la expedición de los permisos, se espera que los trabajos de construcción arranquen en aproximadamente tres o cuatro semanas.

“Fueron meses de lucha, de acudir con ellos (SCT), de solicitudes, de solicitar el estatus y no nos daban el permiso, la semana pasada acudimos y les dijimos; es un ultimátum ya no podemos esperar más.”, refirió Silvia Nancy.

Hasta el momento, los automovilistas que transitan por esta arteria, no respetan el límite de velocidad máximo que es de 60 kilómetros por hora, por lo que les resulta más difícil frenar para dar el paso a quienes requieren cruzar, sobre todo en el kilómetro 262 que se encuentra después de una curva.

La petición del puente que será colocado, viene de varios años atrás, luego de que se han registrado una gran cantidad de atropellamientos, algunos de ellos han sobrevivido.

“Me atropellaron aquí el 4 de marzo, fue como a las dos de la tarde y se me quebró el tobillo y la verdad el que me atropelló pues no se ha hecho cargo de nada y por eso necesitamos el puente para poder cruzar porque hay niños, señoras y pues es muy peligroso para que crucen ahí.”, relató Alejandra Domínguez, sobreviviente de un atropellamiento a falta del puente peatonal en la zona.