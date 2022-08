Colonia Independencia suma una semana sin servicio de agua

La colonia Independencia cumplió esta semana, siete días sin servicio público de agua, esto según comentaron los propios vecinos de dicho fraccionamiento.

Por otro lado, los habitantes de este lugar también dijeron que a pesar de que se ha apoyado a la colonia con pipas de agua, esto no ha sido suficiente.

Si bien la problemática del líquido vital es impactante para todos, la población que más ha sufrido son los de la tercera edad; y no tanto por la situación de no tener agua, sino por el esfuerzo físico que podría representar transportarla de un punto a otro.

Pablo Martínez, un vecino preocupado contó sobre la crisis que han vivido durante esta última semana:

"Hay gente que camina dos cuadras o hasta cuatro, porque la pipa ya no sube a partir de Castelar o Libertad; por ejemplo, el señor grande que está batallando y da cosa que caminan tres cuadras, ya es mucho esta situación que no esperábamos", dijo el vecino.

Pablo también resaltó que no sólo es un problema del suministro público del agua, sino también el líquido que utilizan para tomar, pues los dispensarios aledaños a la colonia también han quedado completamente vacíos.

"No hay agua, abrimos la llave y sale puro aire, además las aguas de pipas no son potables, vas a los dispensarios cercanos y ya no hay agua, no hay garrafones"