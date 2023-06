Colonia Prados del Sol vive día insoportable sin luz

La colonia Prados del Sol, en el municipio de Santa Catarina, suma un día sin luz y los vecinos aseguran que, hasta el momento, han sido engañados por la Comisión Federal de Electricidad para mantenerlos tranquilos.

“Pero volvemos a hablar y nadie nos contesta, entonces nada más nos traen con que iba a llegar la luz desde las 8:30 de la mañana, y que no, que después de las 9:30, y que después en el segundo turno y que después de las 2:30 de la tarde y aquí estamos, no se ve ninguna cuadrilla que ande trabajando”, dijo una de las afectadas.

Los vecinos exigen una respuesta inmediata, debido a que las colonias aledañas si cuentan con el servicio eléctrico.

“No es algo que seamos prioridad para ellos, nos dicen que 48 colonias están sin luz, pero por lo que vemos las colonias aledañas si cuentan con luz todas, incluso los semáforos de las avenidas que circundan con nosotros, todos tienen luz, nada más nuestra colonia no tiene”, aseguró.

Los calores infernales que se registran en el estado por encima de los 40° centígrados, comienzan a ser un problema mayor sin luz.

“El calor bien fuerte, no nos queda más que aguantar, hasta ahorita no nos ha fallado el agua, esperemos que no nos falle, porque también había rumores de que podía fallarnos el agua porque las bombas se podían ver afectadas por el corte de luz”, expresó.