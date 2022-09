Colosio no descarta buscar la presidencia en 2024

En el horizonte del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, no está descartado buscar la Presidencia de la República.

En entrevista exclusiva sostuvo que actualmente, teniendo un año como alcalde, le parece "irresponsable" definirse sobre si buscará ser Presidente de México en el 2024, pero señaló que si se trata de servir, nada está descartado.

"Voy a hacer un buen papel y ya que la gente después me de su visto bueno, no descarto (buscar la Presidencia) pero tampoco confirmo por que esto no es un momento para pensar en eso", señaló.

Colosio Riojas indicó que la decisión dependerá de cómo se desempeñe como alcalde y también de sus capacidades y circunstancias personales.

"Me interesa servir, cuando uno se pone a pensar en puestos olvida el propósito, si mi propósito de servir y la gente me lo permite, pero sobre todo mis capacidades y mis circunstancias personales y familiares me lo permite.

"En este momento es muy irresponsable y muy prematuro, estamos cerrando apenas el primer año.

"Yo creo que también la gente, principalmente de Monterrey, que es lo que más importa en este momento, me darías me da la bendición para irme aunque sea presidente en colonia, si hago primero buen papel, entonces me voy a concentrar primero en mi trabajo", señaló.

