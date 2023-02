Comerciantes rechazan cierres simultáneos en Centrito Valle

Los integrantes de la 'Comisión Centrito Valle' pidieron al municipio de San Pedro no hacer cierres simultáneos de calles en las obras de regeneración de la zona, para no provocar más afectaciones a la movilidad, ni más cierres de negocios.

Hasta ahora son cerca de 50 negocios lo que han cerrado o no están abriendo, pero temen que sean más, ya que la clientela no acude a la zona debido a los cierres de vialidades.

En conferencia de prensa, los integrantes de esa agrupación, todos comerciantes, dijeron estar a favor del proyecto de rehabilitación del Centrito, pero pidieron trabajar por etapas.

Lorenia Canavati, representante del Restaurante Joker, leyó parte de las peticiones que se le hacen al alcalde Miguel Treviño.

'Sí estamos a favor de la obra, se nos hace muy necesaria, estamos pidiéndola por años. Sin embargo, no podemos permitir que se cierren las vialidades todas por completo, porque si no, ya no vamos a vender. Estamos preocupados por nuestras ventas que han disminuido y queremos tener una reunión semanal con el alcalde y con el equipo del alcalde para ir viendo todos estos pasos', dijo Canavati.