Comienza audiencia del 'Bronco' por caso Ecovía

En la audiencia, además del exgobernador de Nuevo León, participan otros exfuncionarios estatales.

Después de haber sido detenido el pasado 15 de marzo, la audiencia del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "N" alías "El Bronco" por la requisa de la Ecovía comenzó hoy viernes 8 de abril a las alrededor de las 14:50 horas.

Hace un par de días, Gabriel García, el abogado del ex mandatario aclaró que se afinaron los últimos detalles respecto a la audiencia, además aclaró que se encuentran listos, tranquilos, y con "toda la disposición" para la comparecencia.

A la audiencia también están citados el ex secretario de Economía, Roberto Rusildi Montellano; el ex director de la Agencia Estatal de Transporte, Jorge Alfredo Longoria Treviño; y el ex director de Metrorrey, Manuel Benjamín González Fernández.

La audiencia se lleva a cabo de manera virtual y privada y en ella, se aclarará lo correspondiente a la carpeta judicial 4490/2022 sobre el presunto delito de abuso de autoridad.

Igualmente, Rodríguez deberá presentarse el martes 12 de abril para continuar con el proceso.