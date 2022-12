Comienza reubicación de habitantes de El Pozo

A casi un año del incendio que consumió gran parte de su patrimonio, las primeras 25 familias del predio irregular conocido como El Pozo, en Monterrey, comenzaron a ser reubicadas al municipio de Zuazua, donde ahora enfrentarán nuevos retos.

Fue durante este fin de semana cuando comenzó el proceso de mudanza, que incluyó la completa demolición de los tejabanes donde habitaban.

Así, entre los terrenos que hicieron suyos durante décadas ahora predomina el escombro, los sentimientos encontrados y la nostalgia.

“Aunque a la vez me siento alegre y a la vez me siento triste porque me voy, pero yo sé que a lo mejor va a ser mejor vida y que voy a tener una casita que va a ser mía”, compartió María Teresa.