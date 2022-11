Comienzan a abarrotar calles de Monterrey ante ofertas

Antes de que comience la temporada navideña, los regios abarrotan las calles de Monterrey para hacer las compras de la temporada.



Se dice que algunas personas comenzaron a recibir alguna parte de su aguinaldo, esto en consecuencia de que este fin de semana se llevara a cabo el famoso 'Buen Fin' para que puedan hacer sus compras antes de las festividades decembrinas.



Las calles del centro de Monterrey se observan actualmente llenas de ciudadanos haciendo sus compras, generando una gran afluencia de gente en los diferentes locales del centro.



Mientras los familiares de un joven realizaban las compras, él se encontraba afuera de la tienda esperándolos ya que comenta que había mucha gente.

'Hay tiendas que ya están muy saturadas de gente, las promociones son muy buenas la verdad, hay del 70% o el 50% de descuento, por ejemplo, ropa, maquillaje, zapatos, yo voy aprovechar las ofertas y me voy a comprar una laptop', mencionó Emanuel Cepeda, un consumidor de estas ofertas.



También hay personas que son originarias de otros estados quienes mencionan que aprovecharan estos días para ver si les alcanzaba a comprar lo que les hace falta.

'Quiero ver si me compro un celular o una pantalla, me hacen falta, y los regalos para la familia aún no los podré comprar ya que la economía ha estado difícil’’, nos platicó Carlos Venegas originario de Oaxaca.