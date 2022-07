'¡Como quisiera, poder vivir sin agua!': Regios con Maná

Durante el concierto de la banda Maná, los regiomontanos no olvidaron la crisis hídrica que atraviesa el estado, cantando "Como quisiera, poder vivir sin agua".

Maná visitó la sultana del norte para vivir con los regiomontanos una noche especial cantando sus mayores éxitos.

Durante su concierto, los fanáticos aprovecharon uno de los versos de la canción "Vivir sin aire" para recordar la crisis del agua que el estado está atravesando, cantando "Como quisiera, poder vivir sin agua" y gritando al aire.

El momento fue divertido para los espectadores pues "les salió del corazón".

Si bien no se ve que el agua vaya a llegar al estado pronto, la "lluvia" de memes no se han detenido, y este hecho no hace más que "rehidratar" lo que pasa en Nuevo León con la crisis hídrica que "ahoga" a los regiomontanos.

Con información de info7.mx