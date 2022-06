'Comprensión; no es que tengamos el agua escondida': AyD

El asesor operativo de Agua y Drenaje de Monterrey, Doroteo Treviño, pidió paciencia a los sectores afectados por la falta en el suministro de agua, y les dijo que la paraestatal no tiene el líquido escondido.

"Estamos haciendo todo lo humanamente posible para traer agua a la ciudad, y pues sí le pedimos comprensión a la gente, comprensión en las colonias donde no hay; el agua no es que la tengamos escondida, no es como otro tema", comentó el asesor.