Conexión con Emilio es verdadera, no es estrategia: Mariana

Mariana Rodríguez, influencer y primera dama de Nuevo León, estelariza la portada de abril de la revista "Quién", donde habló de diversos temas entre ellos del pequeño Emilio, bebé del DIF que acogió un fin de semana y con el que ha aparecido en distintas ocasiones en redes sociales.

La esposa del gobernador Samuel García asegura que la conexión que tiene con el niño es verdadera y que no es una simple estrategia para ganarse a la gente. Incluso mencionó que si en algún momento piensa en adoptar, sería a Emilio.

"Esa es una decisión que se toma en pareja y no de forma rápida. No creo que sea el momento todavía, porque, además, es un niño con discapacidad que requeriría mucha atención de mi parte. Si en algún momento pienso adoptar, va a ser a Emilio, si sigue en el albergue del DIF, pero ahora no está en mis planes", respondió la también influencer ante la pregunta si sentía presión de adoptar al pequeño.

La titular de AMAR a Nuevo León dijo que, aunque le gustan mucho los niños, no piensa tener hijos durante el mandato de Samuel García, pues le gustaría ser una mamá muy presente, como lo fue la de ella.

"Yo no soy la gobernadora, es Samuel, pero siento que desde mi posición estoy ayudando a mucha gente y me encantaría seguir participando. Todavía soy joven y me puedo esperar", expresó Mariana.

Con información de info7.mx