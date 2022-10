Confirma Adrián que busca ser fiscal General de Justicia

Exalcalde regio solicita al Estado documento: gobierno estatal argumenta que no hay emisión de la carta porque acatan la orden de un juez.

El exalcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, confirmó que va a participar en el proceso de selección del nuevo fiscal de Justicia del estado.





Pero no la tiene fácil, pues el gobierno estatal pareciera querer frenarlo al no darle papelería que requiere para la inscripción.

De la Garza solicitó mediante una carta al titular de la Agencia Administrativa Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del estado de Nuevo León que le extiendan dos copias de su carta de no antecedentes penales.





Sin embargo, dicha emisión está suspendida desde hace 10 días, precisamente por órdenes de la Consejería Jurídica del estado, entidad que argumenta que es una orden de un juez.





“Por medio del presente, le solicito me sea extendida en dos tantos originales una constancia relativa a los no antecedentes penales del suscrito, manifestando bajo protesta de decir verdad no contar con antecedente penal alguno que impida el trámite de referencia.





“Lo anterior, con el fin de estar en posibilidad de ejercer mis derechos civiles y políticos relativos a la participación en un proceso de convocatoria pública para un cargo de servicio público, misma cuya publicación oficial adjunto y puede ser consultada en la siguiente página”, se lee en la carta firmada por De la Garza.





El exalcalde de Monterrey argumenta en su escrito que se tome en consideración que la fecha limita de la convocatoria para el nuevo Fiscal General finaliza este próximo viernes 28 de octubre.





- Descartan dedicatoria





Sin mencionar a Adrián de la Garza, en entrevista, el consejero Jurídico del estado, Ulises Carlín de la Fuente, dijo que la suspensión del trámite no es contra alguno de los aspirantes y que no le están negando la carta a alguien en específico, sino que es en general y es por acatar la orden del juez.





“Por parte del gobierno del estado le toca dar cumplimiento a la suspensión como una medida cautelar que fijan las autoridades, para efecto de poder definir qué es lo que va a resultar al final del estudio de las alegaciones que hacen los particulares”, dijo De la Fuente.





Además, señaló que podría haber otros trámites que también se suspendan, lo cual deberá definir otras dependencias.





De manera general, los tramites que estén vinculados con la convocatoria para la designación del nuevo Fiscal General de Nuevo León, quedan en pausa hasta nuevo aviso.





El Consejero Jurídico del Titular del Poder Ejecutivo, Ulises Carlín de la Fuente, señaló que cada dependencia tendrá que revisar de que documento no se podrá expedir hasta que se resuelva el amparo.





“La Suspensión (provisional) como el mismo documento lo dice, de todos los tramites que tenga que realizar el estado derivado de la convocatoria, ahí el proceso es que las distintas dependencias de gobierno del estado tendrán que revisar la convocatoria y saber si dentro de sus tramites existe algo vinculado al documento que se dio a conocer y en base a eso suspender para cumplir con la instrucción del juez federal”, afirmó.





Uno de los documentos que por el momento no se está expidiendo es la carta de no antecedentes penales, que de acuerdo a fuentes ya presentaba fallas en el sistema desde hace días, pero actualmente el “stop” en este tramite sería por la suspensión provisional.

Por su parte, De la Fuente señaló que si bien algunos trámites estarán en pausa, dependiendo de lo que se señale el juez más adelante se podría seguir con la convocatoria.





“Hay que hacer mención que hubo actos de suspensión para el gobierno del estado y hubo actos de suspensión para el Congreso, los actos de la suspensión para el Congreso es que ellos no puedan dictar o seleccionar un Fiscal hasta en tanto no esté resulto el amparo.





“Le corresponde al juez de distrito el señalar cuál es el alcance, por lo general cuando están suspendidos los tramites y demás seguramente cuando ya se defina respecto a la suspensión tendrá que haber una continuación”, agregó el Consejero Jurídico del Titular del Poder Ejecutivo.