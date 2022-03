Confirman nueva audiencia para 'El Bronco'

Sus abogados comentaron que el ex gobernador tendrá una nueva audiencia.

El abogado de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", comentó que el ex gobernador de Nuevo León tendrá una nueva audiencia el 8 de abril.

De acuerdo con el litigante Gabriel Eduardo García Pérez se llevará a cabo una nueva audiencia inicial, pero ahora por el tema de la requisa de la Ecovía; la acusación fue presentada por la Fiscalía de Anticorrupción.

"Ya tenemos cita para el día 8 de abril; será una audiencia inicial", comentó el litigante, quien agregó que "evidentemente es una investigación que está en sigilo, pero es de una carpeta de Anticorrupción. Es un expediente anterior".

Cabe señalar que de acuerdo con el expediente 05/2020, en dicho crimen podrían estar implicados no sólo el ex mandatario, sino también el ex secretario de Economía, Roberto Russildi; Jorge Alfredo Longoria Treviño, ex director de la Agencia Estatal de Transporte; y el ex titular de Metrorrey, Manuel Benjamín Fernández.

Según la carpeta de investigación, al nombrar a Fernández como administrador de la requisa de la Ecovía, corredor de transporte público ubicado en Lincoln-Ruiz Cortines, se violentó el artículo 102 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado, al inobservar la naturaleza temporal de dicha medida de seguridad.