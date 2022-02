Confirman que habrá fotomultas, pero las cobrará el gobierno

El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, confirmó que con el proyecto del nuevo Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) habrá fotomultas, pero que a diferencia de años anteriores dónde se se ha aplicado, el que se encargará de cobrar dichos documentos serán el gobierno estatal y los ayuntamiento.

Fue en sesión de cabildo, que el munícipe explicó que antes el plan era propuesto por el sector privado, quien finalmente se quedaba con el 50% de los ingresos, sin embargo, ahora lo que se obtenga de las sanciones se destinará al mantenimiento del sistema y las municipalidades.

"Lo que cambia y creo que vale la pena analizarlo, es que aquí no hay ningún particular que venga a poner cámaras y llevarse la mitad del monto de las multas, sino que todo es del gobierno, el gobierno del estado lo opera y los gobiernos de los municipios", comentó el edil.

Mencionó además que ante la polémica, la propuesta del gobierno estatal es que los municipios decidan si se incorporan, o no; así como los corredores en los que se colocarían las cámaras en los semáforos que estarán conectadas al Centro de Coordinación Integral, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).

"No da lugar a polémica porque, al final cada municipio va a decidir si en su territorio le entra, no le entra, en qué corredores le entra, en cuáles no le entra", enfatizó el alcalde.