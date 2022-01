Conseguir pasaportes en Nuevo León, todo un viacrucis

Nuevamente enfrentan regios calvario para obtener documentos en Secretaría de Relaciones Exteriores

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha fallado de nueva cuenta para agilizar la expedición de citas para tramitar el pasaporte en la delegación de Nuevo León.

Esto a pesar de que se había realizado una promesa oficial por parte de funcionarios de alto nivel de la dependencia federal, e incluso se anunció un cambio a una sede más amplía para dar servicio a miles de ciudadanos.

De acuerdo con testimonios, entre dos semanas y hasta un mes es lo que los regios tienen que estar intentando para conseguir un espacio, ya sea para renovar o sacar un nuevo pasaporte. Desde finales de diciembre, tanto en la página oficial (citas.sre.gob.mx) como en la línea telefónica (01-800-8010-773) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que es donde se tramitan las citas, es común toparse con que están agotadas, por lo que hay que estar intentado diariamente.

Algunos regios que tenían que ir a Estados Unidos como Juan Rodríguez, de la colonia Mitras Centro, de Monterrey, viajó sólo con la visa vigente y el pasaporte vencido pues durante un mes trató de conseguir cita de renovación, pero fue imposible.

"Lo intenté mucho y pues mejor me vine así y lo bueno fue que en la pasada no me pidieron el pasaporte, sólo la visa", señaló.

En tanto, en las oficinas centrales de pasaportes, ubicadas en Paseo Tec, Emidania, vecina del sur de la ciudad, dijo que ella tardó 15 días en conseguirla.

"Me tardé como dos semanas, pero aquí está muy bien, me atendieron rápido como en hora y media, pero con la cita sí batallé", señaló.

El Horizonte realizó el ejercicio, en varias ocasiones, de intentar sacar una cita en la línea telefónica, que es donde se tramitan, pero las operadoras afirmaron que no hay disponibilidad para la delegación central de Nuevo León, que es en Paseo Tec, ni para las oficinas de enlace municipal.

"Le comento, en el estado de Nuevo León, actualmente no me aparece ninguna oficina con citas disponibles, ¿gusta que verifiquemos en otro estado?", comentó la operadora Esther Escamilla.

A dicha operadora se le cuestionó hasta cuándo habría espacios, pero dijo desconocerlo.

"Las oficinas están trabajando, por el momento no cuentan con citas disponibles", respondió la empleada.

Lo mismo ocurre en la página web citas.sre.gob.mx en la cual no se abren las opciones de la delegación central de Monterrey ni de los 11 municipios que tiene oficinas de enlace, precisamente, porque no hay citas.

"Si la oficina no se despliega en el catálogo de oficinas, es porque no tiene disponibilidad", señala la página.

En las redes sociales, como en la cuenta de Twitter de la SRE, ciudadanos han reclamado la falta del servicio, ya que mencionan que no les ha sido posible concretar el trámite.

El 15 de abril del año pasado, El Horizonte dio a conocer que los regios estaban "pasando las de Caín", porque durante meses batallaban para conseguir citas para el trámite de pasaportes.

El motivo, en ese entonces, era que las oficinas municipales estaban cerradas por la pandemia y en la delegación sólo se operaba al 30% de su capacidad.

Por lo tanto, de los 1,500 pasaportes que se tramitaban diariamente, sólo se daban citas para 100, por lo que la caída era de 93 por ciento.

Sin embargo, conforme Nuevo León avanzó en el semáforo Covid se fue normalizando la atención y la apertura de las oficinas de enlace municipal.

El pasado 9 de septiembre, el director general de oficinas de pasaportes de la SRE, Alfonso Candelaria López, dijo que ya estaban trabajando con normalidad, aunque emitiendo 1,100 pasaportes al día y que no habría más suspensión de servicio.

- Dependencia incumple cambiar delegación a una sede más amplía

El director General de Oficinas de Pasaportes de la SRE, Alfonso Candelaria López, anunció el 9 de septiembre de 2021 que precisamente para tener más capacidad cambiarían la delegación central de la plaza Paseo Tec, ubicada en la Avenida Garza Sada, a Paseo La Fe, que está en Avenida Miguel Alemán.

Y aseguró que con eso la emisión de pasaportes subiría en 218 por ciento.

"Hoy, en las oficinas de Nuevo León damos 1,100 citas... (con la nueva sede) vamos a poder atender poco más de 3,500 personas diarias, equivalente a más de 1 millón de personas al año", afirmó.

Sin embargo, ofreció que dicho cambio ocurriría en dos meses; es decir, en noviembre, pero hasta el momento no se ha concretado.

"Va a tener una capacidad, en términos operativos, de 16 espacios de biométricos, lo que nos va a atender a poco más de 3,500 personas diarias, sólo aquí en esta nueva oficina... con este nuevo concepto de oficina estaríamos atacando esa demanda, quitando esa fuerte demanda, a fin de poder

también eliminar el famoso coyotaje", apuntó entonces Candelaria López.