Contempla Javier Navarro que Congreso apruebe Presupuesto

El Secretario General de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro Velasco, comentó que espera que los diputados en Congreso local aprueben el Presupuesto 2023, además, señaló que ya se había determinado como iba a ser el paquete fiscal.

Expresó que tanto el martes como la mañana de este miércoles se estuvieron realizando publicaciones de decretos en el Periódico Oficial del Estado respecto a dicho paquete presupuestal.

'No era fácil, no era porque no se quisieran hacer se estaba trabajando en ellas, se hicieron y hoy en la mañana también continuamos haciendo las publicaciones. Entiendo que no hay ya mayor problema en ese tema', detalló.