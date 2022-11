Samuel García podría no presentar Presupuesto 2023

A pocos días de la fecha límite para entregar el Presupuesto de Egresos para el 2023, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aún no ha presentado dicho desglose, sin embargo, de no llegar a hacerlo, podría quedarse con el de 2022, pues es un derecho que tiene.

De acuerdo a la vicepresidenta de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, en la entrega del presupuesto se ha tenido una negativa por parte de los diputados, principalmente el PRI y el PAN, pues el tesorero ha intentado a acercarse a ellos, pero no se ha tenido diálogo.



'El coordinador del PAN señaló que no iba a recibir el Presupuesto, hubo varios intentos por parte del Tesorero de acercarse y tampoco hubo respuesta… el PRI y el PAN han señalado que no están en la disposición de entrar a un debate de altura y de reconocimiento a esta facultad del Ejecutivo de presentar su Presupuesto para el próximo año', dijo Pámanes.

Agregó que se observa por parte de las bancadas del PRI y el PAN un 'agandalle' debido que quieren un documento para poder cortar o subir dicho proyecto presupuestal conforme a sus intereses.

Por su parte, el coordinador de la bancada emecista, Eduardo Gaona, señaló que el mandatario estatal aún puede entregarlo, pero en caso de no hacerlo se podría seguir con el procedimiento, sin embargo aseguró que no sería viable.

'Si no llega hoy se tiene por no presentado y ya el Congreso decidirá si sigue con el procedimiento, lo que no sería viable, puesto que no se tendría una propuesta inicial como marca la Ley', agregó Gaona.