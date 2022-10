Continúa 'Lady Pays' vendiendo con éxito en Guadalupe

La joven apodada 'Lady Pays' trabaja diariamente por las tardes en el cruce de las avenidas Eloy Cavazos y México en Guadalupe.

Pesé a la fama generada en redes sociales por llamar la atención de los automovilistas, Sandra García ‘’Lady Pays’’ continúa vendiendo sus postres en las calles del municipio de Guadalupe.





La joven se mostró contenta por su éxito en el internet.





‘’De un día al otro me hice viral en redes sociales, me empezaron a llamar ‘'Lady Pays’'. Me han invitado a programas, me han hecho entrevistas. Están pasando cosas muy lindas’’, comentó Sandra.





Ella trabaja diariamente por las tardes en el cruce de las avenidas Eloy Cavazos y México en el ya mencionado municipio.





Sandra García, de 20 años de edad, ha causado sensación por su figura y carisma.