Continúa 'viacrucis' para conseguir y recargar tarjeta Feria

Mientras la poca disponibilidad de tarjetas Feria continúa en Monterrey, usuarios que habitan en municipios alejados del centro de la ciudad reportan una escasez todavía más marcada para conseguir el plástico o recargar el mismo.

Y es que conseguir una tarjeta se ha vuelto toda una travesía desde hace meses en establecimientos ubicados en Juárez, Escobedo o García.

Un recorrido realizado por El Horizonte en diversos locales constató la dificultad para conseguir las tarjetas, pues de acuerdo con los empleados ya no se surten en todos los puntos.

'No tenemos, y ahorita no nos van a llegar porque no tenemos el aparatito para recargar, ya tenemos como seis meses así', explicó una cajera en Juárez.