Continuan con la búsqueda de los ingenieros desaparecidos

Familiares y amigos de Ricardo Valdes y Jorge Arevalo, ingenieros desaparecidos desde el 25 de mayo del 2021 cuando viajaban hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaron una pega de fichas de búsqueda por diversas calles del centro de Monterrey durante la mañana del domingo.

A casi un año de la desaparición de los ingenieros, sus familiares y amigos criticaron que las investigaciones se encuentran pausadas y sin avances.

"Pues avances no hay nada, todo son papeleos, todos son oficios, cosas que por ley ellos tienen que hacer, los pocos avances que llegan a tener, son pistas que no siguen, líneas que no agotan y que nos informan a nosotros los familiares después de cuatro o cinco meses, cuando nosotros ya no podemos hacer nada".