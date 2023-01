Continúan filas a dos días de que termine plazo en Infonavit

Continúan las largas filas a las afueras de las oficinas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) debido al cambio en el financiamiento de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos.

Los derechohabientes se mostraron preocupados debido a que el plazo tiene como fecha límite el 10 de enero, pero con las kilométricas filas consideran que no podrán ser atendidos.

Los ciudadanos aseguraron que el trámite era imposible de concretar a través de la plataforma en línea, el caso del señor Ángel Ramírez quien aseguró haber hecho el trámite en varias ocasiones sin tener éxito.

“Yo lo intenté hacer en mi casa y ya van varios días que le estoy intentando, pero no me deja la página como que se traba y no me deja avanzar, entonces como hoy es el penúltimo día pues mejor me vine porque en línea nunca” dijo Ángel Ramírez quien lleva firmado desde las 05:00 horas.