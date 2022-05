Continuará la ola de calor en Nuevo León

La Comisión Nacional del Agua advirtió que para este domingo y lunes se esperan temperaturas de entre 40 a 45 grados en la entidad.

De acuerdo a la Conagua, una ola de calor afecta a 18 entidades del país, incluido Nuevo León, provocando un ambiente caluroso a muy caluroso.

Ante las altas temperaturas, Protección Civil estatal lanzó una serie de recomendaciones a la población.

"Recomendaciones para evitar el Golpe de calor: Evita asolearse entre 11 am y 4pm, Viste con ropa suelta de colores claros y manga larga, No realices actividades físicas intensas bajo el sol, Toma agua simple aunque no tengas sed, Come alimentos frescos, frutas y verduras, Permanece en la sombra y en lugares frescos".