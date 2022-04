Convoca Arquidiócesis de Monterrey encuentro con políticos

La Arquidiócesis de Monterrey se reunió con políticos y ex funcionarios para crear un dialogo la tarde del pasado martes 5 de abril en la catedral de Monterrey; el objetivo de esta plática fue crear un "sínodo" y así poder conocer las opiniones de diversos grupos acerca de la iglesia.

La razón de que hayan sido convocados fue para ser escuchados y no para cuestionarles las problemáticas que vive el estado, al menos así lo aclaró el padre José Francisco Gómez Hinojosa, Vicario General.

"No se intercambian comentarios sobre la coyuntura, no vamos a platicar del domingo, de lo que pueda pasar con la justicia en Nuevo León, del agua, de la falta de inseguridad, de los incendios, esos no son temas de la reunión. Sino preguntarles y escuchar y aguantar, porque solo Dios sabe que nos vayan a decir, y de ahí se va derivar entonces tareas que la arquidiócesis va a asumir dependiendo de las indicaciones que ellos nos den", expresó Gómez Hinojosa.