Coordinarán Monterrey y AyD factibilidad de agua en obras

Con esta sinergia con la que se pretende una mejor planeación de las edificaciones.

Para evitar que se vuelvan a construir desarrollos que no cuenten con la factibilidad de agua, el Gobierno de Monterrey en conjunto con Agua y Drenaje establecerán un convenio que pretende coordinar la información de los proyectos que solicitan este requisito para su construcción.

En sesión de cabildo, el alcalde del municipio, Luis Donaldo Colosio Riojas, se presentó el acuerdo para suscribir esta sinergia con la que se pretende una mejor planeación de las edificaciones.

"El objetivo principal de este convenio es establecer mecanismos de coordinación entre las dos entidades, ¿por qué? porque ustedes lo han visto últimamente cómo ha salido al tema de las factibilidades es ese tipo de cosas , qué proyectos están solicitando ese trámite al interior del municipio que inmediatamente se los podamos comunicar a Agua y Drenaje para que ellos también nos puedan decir a su vez cuáles son los proyectos que se están solicitando factibilidad de aquel lado.

"Lo que queremos es que nos de pauta para tener una mejor planeación de la ciudad pero a largo plazo", subrayó el edil.

Ayer, Agua y Drenaje hizo público un desplegado de 31 edificios que se construyen en el área metropolitana sin contar con la factibilidad de agua, con lo que ponen en riesgo la inversión de los clientes.

"Es algo mucho muy útil y algo también muy necesario para que no nos veamos en la penosa necesidad de no andar teniendo que promover juicios de lesividad ante licencias otorgadas o bien pues ahorrarle mucho tiempo, dinero y jaquecas a un desarrollador que tiene ilusión de hacer un proyecto en algún lado, pero simplemente no existe la factibilidad para ello.

"En ese sentido es que agua y drenaje de Monterrey junto con la secretaría de desarrollo urbano el INPLAN y en general todas las dependencias de la administración estamos haciendo este plan de reingeniería para densificación estratégica del centro en las zonas donde hay o bien se vaya a construir mayor factibilidad por parte de los servicios públicos básicos y así podamos realmente tener una calidad de vida para la gente que compre un departamento o una casa", consideró Colosio Riojas.