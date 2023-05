Crean caballo de troya con madera reciclada en Santiago

El artista José Ángel Zúñiga presentó en el municipio de Santiago su más reciente creación, un Caballo de Troya de 11 metros de altura y hecho a partir de 15 toneladas de madera reciclada.

Dicha figura se encuentra sobre la Carretera Nacional a la altura del municipio antes mencionado, y dentro de él hallamos a un ”guerrero”, su creador, quien se inspiró en los poemas épicos de La Ilíada y La Odisea, ambas de Homero, en los que cientos de soldados griegos se escondieron en la panza del descomunal caballo, para entrar a Troya y destruirla.

Zúñiga comentó que fabricar este caballo fue una 'odise', no sólo por la altura que tiene la figura, sino porque mide 10 metros de la punta a la cola y 5 metros de ancho, igualmente comentó que otra hazaña fue que en sólo tres meses, él y cuatro ayudantes lo armaron con 900 tablas de madera sobrante y 300 kilos de clavos.

'Desde que conocimos la historia de La Iliada y todo lo demás que conlleva la historia antigua me quedó esa intención y en la carpintería ahora lo pude lograr', expresó.

Cabe mencionar que el artista regio tiene otras gigantescas creaciones en su catálogo como una 'mega-mecedora' y una réplica de la Torre Eiffel, sin embargo dijo que el caballo fue más laborioso por tanta madera ya aparentemente 'inservible'.

'No, es una madera ya reciclada de sobrantes de sabino y pino, que puede estar a la intemperie con muy poco mantenimiento', detalló.

Otra particularidad es que el caballo puede caminar con los rodillos, jalado por dos vehículos, así que quien lo rente o compre lo puede usar como cabaña, bar, discoteca, dormitorio o biblioteca, ya que le caben 35 personas.

'Andamos como los troyanos, en forma de guerrero. No he recibido más que felicitaciones; extranjeros vienen y se quieren tomar la foto. Es la obra más grande que he hecho', finalizó.